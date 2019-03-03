Россия помешает США в Венесуэле

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Матвиенко: Россия будет делать все, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу 

ТАСС 1 час назад
РФ будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу. Об этом заявила в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится с рабочим визитом в Москве.
"Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить", — отметила Матвиенко.
Она также отметила, что Венесуэла стала объектом очередной пробы сил по свержению законной власти, как это было в Ираке и Ливии. Международное сообщество должно остановить эти негативные тенденции.
"Мы знаем результаты незаконного свержения законно избранных властей. У нас есть примеры Ирака, Ливии, других государств, мы знаем, чем это заканчивается. Сегодня Венесуэла — это очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей, и уже заявлено, что следующими буду Куба, Никарагуа. Международное сообщество обязано остановить эти негативные тенденции, процессы, чтобы впредь не допустить ничего подобного", — отметила она.
Россия уверена, что кризис в Венесуэле искусственно создан властями США, разрешить его получится только в рамках диалога всех политических сил страны, добавила спикер Совета Федерации.
"Мы абсолютно уверены, что разрешить искусственно созданный США кризис в Венесуэле можно только мирным путем, только в рамках инклюзивного диалога всех политических сил, что только сам народ Венесуэлы вправе решать, каким будет его настоящее и будущее", — сказала она.
Россия в этой связи приветствует заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о его готовности вести диалог со всеми политическими силами в стране без каких-либо предварительных условий, добавила Матвиенко.
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Комментарии90
Политика , Видео , Латинская Америка , Валентина Матвиенко , Николас Мадуро , Совет Федерации , Венесуэла , Москва , США
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