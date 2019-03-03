Россия признала полное уничтожение «Исламского государства»

«Еще многое предстоит сделать для нейтрализации "спящих" ячеек радикальных бандформирований. В стране сохраняются отдельные очаги присутствия террористов», — заявил министр.

Лавров уточнил, что имеет в виду зону деэскалации в провинции Идлиб , большая часть которой контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России « Джебхат ан-Нусры »). Важную роль в стабилизации ситуации должна сыграть Турция, однако пока положения соответствующего соглашения о создании демилитаризованной зоны и выводе тяжелого вооружения и террористов не реализованы до конца, указал он.

«Важно, чтобы под предлогом соблюдения согласованного с Турцией режима прекращения боевых действий не происходило дальнейшее усиление террористического присутствия», — предостерег глава МИД.

16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность проведения совместных с Россией и Ираном военных операций против радикальных джихадистских группировок в Идлибе.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018-м в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют члены международных террористических группировок и группы повстанцев, не считающихся террористами.