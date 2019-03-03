Кадыров назвал итоги развития Чечни за 12 лет «чудом»

"Прошло двенадцать лет со дня утверждения меня парламентом ЧР в должности президента республики. Перед нами стоял комплекс исключительно острых проблем — от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда… Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, и при поддержке президента РФ Владимира Путина мы совершили чудо!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом он напомнил прогнозы экспертов, которые говорили, что "потребуются десятилетия для достижения мира, возрождения экономики и обеспечения достойных условий жизни". По мнению Кадырова, Чечня за эти годы не только "залечила раны" но и превратилась "в один из самых безопасных и стабильных субъектов России", разгромив международный терроризм, в разы сократив безработицу. Кадыров рассказал, что регион привлек "многомиллиардные инвестиции, обеспечив устойчивое развитие промышленности и АПК, достойные условия для бизнеса и вдохнув новую жизнь в образование и здравоохранение".

"И это только начало. И пока в моей груди бьётся сердце, я буду упорно трудиться во благо нашего народа и Отечества — России", — заверил глава Чечни.

Второго марта 2007 года чеченский парламент наделил Рамзана Кадырова почти единогласным решением полномочиями президента Чечни.

В 2010 году Кадыров внес в парламент Чечни инициативу об изменении названия высшего должностного лица республики, объяснив это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами". На второй срок 5 марта 2011 года Кадыров был утвержден уже как глава республики.