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Кадыров назвал итоги развития Чечни за 12 лет «чудом» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "чудом" результаты развития республики за 12 лет.
"Прошло двенадцать лет со дня утверждения меня парламентом ЧР в должности президента республики. Перед нами стоял комплекс исключительно острых проблем — от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда… Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, и при поддержке президента РФ Владимира Путина мы совершили чудо!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил прогнозы экспертов, которые говорили, что "потребуются десятилетия для достижения мира, возрождения экономики и обеспечения достойных условий жизни". По мнению Кадырова, Чечня за эти годы не только "залечила раны" но и превратилась "в один из самых безопасных и стабильных субъектов России", разгромив международный терроризм, в разы сократив безработицу. Кадыров рассказал, что регион привлек "многомиллиардные инвестиции, обеспечив устойчивое развитие промышленности и АПК, достойные условия для бизнеса и вдохнув новую жизнь в образование и здравоохранение".
"И это только начало. И пока в моей груди бьётся сердце, я буду упорно трудиться во благо нашего народа и Отечества — России", — заверил глава Чечни.
Второго марта 2007 года чеченский парламент наделил Рамзана Кадырова почти единогласным решением полномочиями президента Чечни.
В 2010 году Кадыров внес в парламент Чечни инициативу об изменении названия высшего должностного лица республики, объяснив это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами". На второй срок 5 марта 2011 года Кадыров был утвержден уже как глава республики.
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Комментарии19
Политика , Кавказ , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Чеченская Республика
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