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Лавров в разговоре с Помпео раскритиковал угрозы США в адрес Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, дипломаты обсуждали ситуацию в Венесуэле.
"С. В. Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства", — говорится в сообщении.
Уточняется, что российская сторона рассматривает действия Соединенных Штатов как "неприкрытое вмешательство" во внутренние дела Венесуэлы, что является нарушением международного права.
Ранее США отозвали визы у 49 человек за связи с Мадуро.
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