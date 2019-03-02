Лавров в разговоре с Помпео раскритиковал угрозы США в адрес Венесуэлы

Как отмечается, дипломаты обсуждали ситуацию в Венесуэле.

"С. В. Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что российская сторона рассматривает действия Соединенных Штатов как "неприкрытое вмешательство" во внутренние дела Венесуэлы, что является нарушением международного права.

Ранее США отозвали визы у 49 человек за связи с Мадуро.