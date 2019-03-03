Депутат Госдумы Иван Тетерин заявил, что совместное заявление "Бухарестской девятки" о том, что Россия использует Крымский мост в "геополитических целях" является чем-то из "области фантастики". Слова чиновника передает РИА "Новости".
В агентстве напомнили, что ранее "Бухарестская девятка" опубликовала заявление по итогам саммита, в котором говорится, что Россия не соблюдает нормы международного права, демонстрирует принципы "конфронтационного поведения", а Крымский мост использует для достижения "геополитических целей".
"Это, скажем так, что-то сродни агонии, что-то из области фантастики", — ответил на это заявление Тетерин.
По его мнению, страны "Бухарестской девятки" данными заявлениями пытаются "напомнить о себе".
Ранее стало известно, что случилось с Крымским мостом за зиму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.