В Крыму прокомментировали слова Климкина о «Бермудском треугольнике»

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко считает, что киевским властям не пристало рассуждать о российских перспективах в Черном море.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море станет для России "Бермудским треугольником" и "никогда не будет принадлежать российскому режиму".

"Сама Украина давно уже превратилась в черную дыру, где все пропадает, и в первую очередь здравый смысл. Поэтому не стоит им рассуждать о перспективах Черного моря", — сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, Черное море в некотором роде уже стало для Украины Бермудским треугольником.

"Тут все время пропадают то украинские моряки-провокаторы, то задержанные корабли", — пояснил депутат.

Выход к Чёрному морю, помимо России и Украины, имеют Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября 2018 года: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.