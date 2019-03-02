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В Крыму прокомментировали слова Климкина о «Бермудском треугольнике» 

РИА Новости 49 минут назад
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко считает, что киевским властям не пристало рассуждать о российских перспективах в Черном море.
Климкин заявил о праве Украины на Чёрное море
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море станет для России "Бермудским треугольником" и "никогда не будет принадлежать российскому режиму".
"Сама Украина давно уже превратилась в черную дыру, где все пропадает, и в первую очередь здравый смысл. Поэтому не стоит им рассуждать о перспективах Черного моря", — сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, Черное море в некотором роде уже стало для Украины Бермудским треугольником.
"Тут все время пропадают то украинские моряки-провокаторы, то задержанные корабли", — пояснил депутат.
Выход к Чёрному морю, помимо России и Украины, имеют Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября 2018 года: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Комментарии
Политика , Видео , Андрей Козенко , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Путин , ФСБ , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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