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Президент Болгарии подчеркнул роль русской армии в освобождении страны 141 год назад 

ТАСС + ещё 6 55 минут назад
Президент Болгарии Румен Радев подчеркнул роль русской армии в освобождении страны от османского владычества. В воскресенье глава государства выступил на торжественном построении войск в честь 141-й годовщины победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и освобождения Болгарии от 500-летнего османского владычества.
Путин поздравил президента Болгарии с Днем освобождения от османского ига 
Церемония с участием подразделений болгарской армии по традиции прошла у памятника российскому императору Александру II в центре Софии.
"141 год назад воскресла Болгария. Это воскресение стало плодом многих усилий и большого количества жертв. Свобода пришла на штыках армии Царя-освободителя Александра II", — сказал Радев.
"В течение многих лет, особенно в новое время, воспоминания о Русско-турецкой освободительной войне были искалечены политической конъюнктурой. Однако газеты и хроники той эпохи сохранили воспоминание об этой народной войне, о восторге Москвы и Санкт-Петербурга при объявлении манифеста, о пяти сыновьях императора, которые воевали в действующей армии, о безымянных русских солдатах, замерзших в сугробах на Шипке или погибших в районе Плевена и Шейново. За нашу свободу погибли доблестные воины русской императорской армии, представители разных национальностей, чей подвиг мы сегодня чтим", — добавил президент Болгарии.
Он выразил уверенность в том, что "достойный болгарский народ будет всегда хранить память о тех, кто отдал свою жизнь за его свободу".
"Свобода и справедливость никогда не даются даром. Каждое поколение должно их отстаивать", — указал Радев.

Торжества в Софии

На торжественном событии присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, председатель Народного собрания (парламента) страны Цвета Караянчева, патриарх Неофит, министры, политики, дипломаты и общественные деятели.
К памятнику Александру II возложили венки и цветы. Память о погибших за освобождение Болгарии все участники торжественного события почтили, встав на колено. Небо Софии украсил праздничный фейерверк. Прямую трансляцию торжественной церемонии вело Болгарское национальное телевидение.
3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который зафиксировал успех русской армии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Он принес свободу Болгарии, которая 500 лет находилась под османским игом.
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Политика , Видео , Болгария
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