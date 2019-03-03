Климкина пригласили в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил министра иностранных дел Украины Павла Климкина посетить празднования по случаю пятой годовщины присоединения Крыма к России

Гемпель заметил, что в последнее время украинский МИД довольно часто делает громкие и провокационные заявления о Крыме и крымчанах. По мнению парламентария, власти Украины таким образом нагнетают информационное и политическое давление.

«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», — сказал он РИА «Новости».

Он убежден, что, побывав на полуострове, Климкин кардинально изменит свою позицию.

«Уверен, что после визита он станет другом российского Крыма, если, конечно, у него хватит смелости посмотреть правде в глаза», — отметил Гемпель.

Что касается громких заявлений о Крыме, парламентарий, вероятно, в том числе имел в виду слова Климкина о том, что «Крым стал более украинским» после вхождения в состав России, о чем он написал 20 февраля на своей странице в фейсбуке.

Министр отметил, что полуостров был «недостаточно украинским» до присоединения к РФ, поэтому Украина заплатила «сверхвысокую цену». Он признал, что в этом есть вина Киева.

При этом, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, за время нахождения в составе России Крым не стал «более российским». Он уверен, что за последние несколько лет Киеву якобы удалось украинизировать полуостров, и призвал «довести это дело до конца».

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил RT, что Климкин за все время пребывания на нынешнем своем посту не добился никаких успехов ни в чем, что касается полуострова.

«Многочисленные жалобы на Россию, на позицию Кремля не помогли, поэтому украинский министр решил пойти ва-банк», — считает Бальбек.

Мнение жителей полуострова о Крыме, по его словам, отличается от той позиции, которую высказывает украинский министр.

«Искажение реальности, особенно осознанное — уже не политика, а медицинский случай», — констатировал Бальбек.

Его коллега Наталья Поклонская тоже не осталась в стороне после заявлений Климкина. В своем фейсбуке она написала, что наиболее подходящей для главы украинского МИДа песней является «Фантазер, ты меня называла…».

По ее словам, полуостров никогда не был украинским, а сам Климкин живет в постоянных иллюзиях. К этим иллюзиям она причислила и его веру в то, что против Украины якобы ведется война, что европейские страны по-настоящему прислушиваются к Киеву и что государство движется в «правильном» направлении.

«Если сами убеждены в обратном, то не лезьте ни к кому со своими убеждениями. Кушайте гамбургеры, пейте антидепрессанты и курите «Мальборо», — заключила Поклонская.

Еще одно громкое заявление неделю спустя сделал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, который сообщил, что Киев добивается создания международной платформы «друзей украинского Крыма».

«Мы проталкиваем идею создания платформы «друзей украинского Крыма» или платформы «деоккупации Крыма». Не все понимают идею, не все сейчас поддерживают, но работаем по формированию такой группы. В принципе, мы имеем несколько стран, которые уже взялись за продвижение этой темы на международной арене», — отметил он.

В Москве удивились такому предложению, напомнив, что, когда полуостров был украинским, Киев не развивал его, а, наоборот, ухудшал там экономическую, социальную и гуманитарную ситуацию.

«Властям Украины следовало озаботиться созданием группы «друзей украинского Крыма» в период нахождения полуострова в составе этой страны. Но Киев воспринимал нас не как друзей, а как врагов. Он все разрушал, унижал крымчан», — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, слова которого передает ФАН.

Парламентарий напомнил, что присоединение полуострова к России произошло в соответствии со всеми нормами внутреннего и международного права.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

В то же время на Украине категорически отказываются признавать итоги референдума и до сих пор считают Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Действующие киевские власти не раз заявляли о намерении вернуть полуостров.