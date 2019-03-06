Антонов прокомментировал контакты на уровне глав генштабов России и США

Контакты на уровне руководителей генеральных штабов России США отвечают интересам безопасности двух стран и могут оказать позитивное влияние на двусторонние отношения, считает посол РФ в США Анатолий Антонов

"К сожалению, контакты такого уровня в последние годы стали крайне редкими. Это не отвечает интересам безопасности России и США. Такие встречи позволяют укреплять доверие и взаимопонимание между нашими странами. Несомненно, от результатов прагматичного диалога между российскими и американскими генералами выигрывает международная безопасность", — говорится в заявлении Антонова на странице посольство РФ в США в Facebook.

По словам главы дипмиссии, в прошедшие дни в США многие интересовались результатами переговоров по линии оборонных ведомств и "выражали надежду, что разговор генерала В. В. Герасимова и генерала Дж. Данфорда окажет позитивное влияние на российско-американские отношения, которые нуждаются в оздоровлении".

"Хотелось бы поддержать такие настроения", — отметил посол.

Антонов также выразил уверенность, что встречи между военачальниками России и США "всегда необходимы и востребованы", особенно "в трудные времена в условиях многочисленных региональных конфликтов".