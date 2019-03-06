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Антонов прокомментировал контакты на уровне глав генштабов России и США 

РИА Новости + ещё 22 57 минут назад
Контакты на уровне руководителей генеральных штабов России и США отвечают интересам безопасности двух стран и могут оказать позитивное влияние на двусторонние отношения, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.
По данным Минобороны РФ, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил в понедельник на встрече в Вене с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД.
"К сожалению, контакты такого уровня в последние годы стали крайне редкими. Это не отвечает интересам безопасности России и США. Такие встречи позволяют укреплять доверие и взаимопонимание между нашими странами. Несомненно, от результатов прагматичного диалога между российскими и американскими генералами выигрывает международная безопасность", — говорится в заявлении Антонова на странице посольство РФ в США в Facebook.
По словам главы дипмиссии, в прошедшие дни в США многие интересовались результатами переговоров по линии оборонных ведомств и "выражали надежду, что разговор генерала В. В. Герасимова и генерала Дж. Данфорда окажет позитивное влияние на российско-американские отношения, которые нуждаются в оздоровлении".
"Хотелось бы поддержать такие настроения", — отметил посол.
Антонов также выразил уверенность, что встречи между военачальниками России и США "всегда необходимы и востребованы", особенно "в трудные времена в условиях многочисленных региональных конфликтов".
"Сейчас же, когда международный режим контроля над вооружениями подвергся новым испытаниям в связи с решением Вашингтона выйти из Договора по РСМД, неопределенностью американских планов в отношении будущего ДСНВ, а также в связи с американскими планами по развитию глобальной системы ПРО, весьма актуален серьезный и откровенный разговор между оборонными ведомствами, отвечающими за безопасность наших стран", — отметил российский дипломат.
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Комментарии
Политика , Видео , США , Анатолий Антонов , Джозеф Данфорд , Валерий Герасимов , Генштаб , Комитет начальников штабов , Вена
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