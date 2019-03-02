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Россию просят повлиять на Пакистан в конфликте с Индией 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Россия могла бы повлиять на Пакистан для прекращения им поддержки террористов. Об этом заявил посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.
«На наш взгляд, роль России может заключаться также в том, чтобы оказывать влияние на Пакистан, чтобы он не позволял использовать свою территорию террористическим группировкам», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что Россия в ситуации нынешней эскалации отношений Индии и Пакистана заняла «чёткую и недвусмысленную позицию».
Смогут ли Индия и Пакистан удержаться от эскалации конфликта
Ранее News.ru писал, что Москва готова предоставить Индии и Пакистану площадку для мирных переговоров. Об этом сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что сторонникам конфликта нужно только выразить желание вести диалог на российской земле. В этот же день президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в отношениях двух государств.
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Политика , Нарендра Моди , Сергей Лавров , Владимир Путин , РИА Новости , Пакистан
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