Россия и США продолжают консультации по Венесуэле

"У меня вчера была хорошая беседа с российским послом в ООН (Василием Небензей — ред.) до заседания (СБ ООН) и до его нападок. Да, ведутся дискуссии между США и Россией, включая эту и включая меня самого", — сказал Абрамс на брифинге.

В ходе заседания Совбеза в четверг не был принят ни один из проектов резолюции по Венесуэле — ни США, ни России. Американский проект резолюции СБ ООН предлагал провести в Венесуэле новые выборы президента под международным наблюдением, российский напротив — предлагал отстаивать независимость и суверенность государства и решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США по Венесуэле был не чем иным, как лицемерием, и стал "кульминацией" всей деятельности американцев в этой истории.