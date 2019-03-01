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Россия и США продолжают консультации по Венесуэле 

РИА Новости + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Москва и Вашингтон продолжают консультации по Венесуэле, сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"У меня вчера была хорошая беседа с российским послом в ООН (Василием Небензей — ред.) до заседания (СБ ООН) и до его нападок. Да, ведутся дискуссии между США и Россией, включая эту и включая меня самого", — сказал Абрамс на брифинге.
В ходе заседания Совбеза в четверг не был принят ни один из проектов резолюции по Венесуэле — ни США, ни России. Американский проект резолюции СБ ООН предлагал провести в Венесуэле новые выборы президента под международным наблюдением, российский напротив — предлагал отстаивать независимость и суверенность государства и решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США по Венесуэле был не чем иным, как лицемерием, и стал "кульминацией" всей деятельности американцев в этой истории.
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Комментарии
Политика , В мире , США , Эллиот Абрамс , Совбез ООН , ООН , Венесуэла , Москва
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