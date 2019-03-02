В Крыму Зеленского заподозрили в популизме

В Крыму заподозрили Зеленского в популизме

Бальбек отметил, что Украина должна подкрепить заявления о намерении вести переговоры с Россией реальными действиями.

"В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки", — сказал Бальбек.

Ранее в Госдуме заявили, что Украине в первую очередь необходимо вести переговоры непосредственно с жителями Донбасса.