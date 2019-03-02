В Крыму Зеленского заподозрили в популизме

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В Крыму заподозрили Зеленского в популизме 

Газета.Ru + ещё 4
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заподозрил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в популизме, передает РИА "Новости".
Бальбек отметил, что Украина должна подкрепить заявления о намерении вести переговоры с Россией реальными действиями.
"В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки", — сказал Бальбек.
Ранее в Госдуме заявили, что Украине в первую очередь необходимо вести переговоры непосредственно с жителями Донбасса.
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Политика , Видео , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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