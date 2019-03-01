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В Крыму отреагировали на условия, выставленные Зеленским России 

Газета.Ru + ещё 3 30 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат от фракции "Единая Россия" Руслан Бальбек назвал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о необходимости переговоров с Россией возможным предвыборным ходом.
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По мнению Бальбека, Украина должна делом доказать готовность и возможность примирения с Донбассом.
"В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки", — цитирует Бальбека РИА "Новости".
Крымчанин предупредил, что Россия не верит "в сладкие обещания".
Ранее стало известно, что шоумен Владимир Зеленский разгромил действующего президента Украины Петра Порошенко в предвыборных рейтингах.
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Политика , Украина , Республика Крым
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