Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что правдивая информация о расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рано или поздно станет известна.
"Все выходит на свет божий, нет никакой возможности сегодня что-либо утаить. Это вопрос времени… Так как мы понимаем, что действия правительства (премьера Британии Терезы) Мэй — это действия временщиков, их не интересует, что будет через пару лет, ни со страной, ни с Европой. Все идет в ход, их интересует только срок собственного правления и его продления, поэтому, безусловно, правда, конечно, выйдет наружу. Это 100 процентов", — заявила Захарова в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте прошлого года обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.