Захарова о расследовании «дела Скрипалей»: правда выйдет наружу

"Все выходит на свет божий, нет никакой возможности сегодня что-либо утаить. Это вопрос времени… Так как мы понимаем, что действия правительства (премьера Британии Терезы) Мэй — это действия временщиков, их не интересует, что будет через пару лет, ни со страной, ни с Европой. Все идет в ход, их интересует только срок собственного правления и его продления, поэтому, безусловно, правда, конечно, выйдет наружу. Это 100 процентов", — заявила Захарова в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.