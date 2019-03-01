Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров назвал цель США в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
США в Венесуэле ставят себе единственную цель — делегитимизировать законного президента Николаса Мадуро, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил глава МИД на пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, спецпредставитель США по венесуэльскому кризису Эллиот Абрамс заявил, что США не будут сотрудничать с агентствами ООН в решении вопросов доставки гуманитарной помощи Венесуэле потому, что эти агентства, как он заявил, сотрудничают с правительством Мадуро.
"Вот вам позиция страны, которая якобы печется о гуманитарной ситуации в Венесуэле, готова создавать провокации на границе, как это было 23 февраля, и которая на самом деле не хочет ничего, кроме делегитимизации законного правительства, законного президента Николаса Мадуро", — подчеркнул Лавров.
Массовые протесты против Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Самолет ВВС США пролетел над территорией России Возвращение "норвежского газового хайпа": что потеряла Россия
Комментарии1
Политика , Латинская Америка , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Сергей Лавров , МИД , ООН , Венесуэла , США
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Два российских фрегата «зажали» эсминец США
Армия Войска
Скабееву высмеяли за ошибку в эфире
Общество
Россиян ждут длинные выходные
Общество Социология
Лукашенко предсказал нового президента Украины
В мире СНГ
Умер Андре Превин
Шоу-бизнес
Криминальная разборка: почему обстреляли школу
Происшествия
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Общество
Ультиматум для России? Зеленский выдвигает условия
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение