Лавров назвал цель США в Венесуэле

Как отметил глава МИД на пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, спецпредставитель США по венесуэльскому кризису Эллиот Абрамс заявил, что США не будут сотрудничать с агентствами ООН в решении вопросов доставки гуманитарной помощи Венесуэле потому, что эти агентства, как он заявил, сотрудничают с правительством Мадуро.

"Вот вам позиция страны, которая якобы печется о гуманитарной ситуации в Венесуэле, готова создавать провокации на границе, как это было 23 февраля, и которая на самом деле не хочет ничего, кроме делегитимизации законного правительства, законного президента Николаса Мадуро", — подчеркнул Лавров.

Массовые протесты против Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.