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Путин передал Мадуро слова поддержки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин выражает поддержку и солидарность лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Дельси Родригес.
«Хотел бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Владимир Путин передает слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро», — приводит его слова ТАСС.
Лавров заверил, что Москва будет решительно противодействовать оказанию давления извне и попыткам вмешательства во внутренние дела Каракаса.
Родригес со своей стороны отметила, что Мадуро и народ страны благодарны России за оказываемую поддержку. Она подчеркнула, что вместе с Россией Венесуэла борется «за будущее всего человечества».
«Мы прекрасно знаем, что злоупотребления международным правом [со стороны партнеров] дают вам, господин Лавров, очень много работы», — сказала Родригес.
По словам исполнительного вице-президента Венесуэлы, сложившаяся ситуация призывает сплотиться страны, стоящие на страже международного права и законности и защищающие священное право народов на суверенитет и независимость. «Мы предлагаем новую повестку дня, направленную на сплочение наших стран и развитие отношений», — заявила Родригес.
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации заявлял, что Россия всерьез опасается, что Соединенные Штаты используют провал американского варианта резолюции в Совете Безопасности ООН в качестве предлога для военной интервенции в Венесуэлу.
Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, Хуан Гуайдо теряет последние шансы одолеть Мадуро и взять власть в Венесуэле, его беспомощность заметили даже в Европейском союзе.
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Комментарии3
Политика , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Сергей Лавров , Василий Небензя , Владимир Путин , ЕС , Совбез ООН , ООН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Москва
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