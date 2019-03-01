Лукашенко заявил, что у России нет никаких намерений «поглотить» Белоруссию

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России (Владимира Птуина — ред.), что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это. Честно говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями общественности и СМИ.

Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом "жить в своей квартире".