Лукашенко: Беларусь не против общей валюты с РФ

Беларусь не против общей валюты с РФ , но это не будет ни белорусский, ни российский рубль, полагает Александр Лукашенко . Об этом он заявил 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

"Нам необходимо быть вместе", — подчеркнул он, оценивая перспективы Союзного государства.

При этом президент РБ категорически отверг предположения о поглощении десятимиллионной страны. У России и ее лидера Владимира Путина , особо отметил он, нет таких намерений.

"Никаких замашек со стороны президента РФ, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", — подчеркнул Лукашенко.