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Лукашенко: Беларусь не против общей валюты с РФ 

Российская Газета + ещё 58 1 марта 2019
Фото: Российская Газета
Беларусь не против общей валюты с РФ, но это не будет ни белорусский, ни российский рубль, полагает Александр Лукашенко. Об этом он заявил 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.
"Нам необходимо быть вместе", — подчеркнул он, оценивая перспективы Союзного государства.
При этом президент РБ категорически отверг предположения о поглощении десятимиллионной страны. У России и ее лидера Владимира Путина, особо отметил он, нет таких намерений.
"Никаких замашек со стороны президента РФ, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", — подчеркнул Лукашенко.
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