Замминистры МИД России и Японии обсудят мирный договор 5 марта

Японии Встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России Игоря Моргулова и Такэо Мори по вопросу заключения мирного договора, пройдут в Москве 5 марта, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в МИД Японии.

Это вторая встреча в таком формате. Первая состоялась 15 января — на следующий день после первого раунда переговоров министров иностранных дел двух стран по вопросу заключения мирного договора.

Как ожидается, заместители глав дипломатических ведомств обсудят вопросы, связанные с подготовкой встречи министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая, как ожидается, состоится в Японии.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча между Путиным и Абэ. По ее итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.