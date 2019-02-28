Россия даёт ООН деньги на разминирование Сирии 

Россия выделила в фонд ООН деньги для разминирования Сирии. Последовать этому примеру РФ призывает и другие страны.
Информация прозвучала на заседании Совбеза, её озвучил постпред России при ООН Василий Небензя.
«21 февраля правительством России было принято решение о выделении Службы ООН по вопросам разминирования средств на цели содействия усилиям по разминированию в САР», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что МИД России призвал международное сообщество присоединиться к разминированию в Сирии. Заявление стало реакцией на состоявшееся недавно подписание в Дамаске Меморандума о взаимопонимании между правительством САР и профильной структурой ООН — службой по вопросам разминирования (ЮНМАС).