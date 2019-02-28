Крым стал окончательно «российским»

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Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма 

РИА Новости + ещё 1 57 минут назад
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин в четверг заявил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России.
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Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Балакин отметил, что все, кто говорит об "аннексии", необходимости "затолкать" Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к народу полуострова, который является носителем суверенитета на данной территории.
"Теперь же людей, которые не захотели стать жертвами неонацистов, наказывают за их свободный политический выбор. На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе. Жителям Крыма отказывают в визах, множатся ограничения на работу международного бизнеса на полуострове", — отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что выраженная в 2014 году воля народа Крыма позволила ему избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении уже почти пяти лет происходит в Донбассе.
"Так что жизнь подтвердила правильность выбора жителей Крыма. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена. Те, кто не верит, может сам посетить республику Крым и Севастополь и убедиться в этом. Конечно, еще много нужно сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Работа продолжается", — заявил Балакин.
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Политика , Видео , ОБСЕ , Госдума , Республика Крым
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