Крымского депутата Шеремета неизвестный облил зеленкой

Как рассказал сам пострадавший депутат, на прием пришел молодой человек, представившийся инвалидом по зрению. Несмотря на то что он не был записан на прием, было решено принять его без очереди.

Войдя в кабинет к депутату, молодой человек стал проявлять агрессию, жаловаться на жизнь, применяя нецензурную лексику.

«Затем посетитель плюнул мне в лицо и ударил тростью. При второй попытке нанести мне удар трость из его рук я вырвал», — рассказал Шеремет.

На помощь депутату прибыли полицейские, однако посетитель набросился и на них, а затем достал банку с зеленкой и плеснул в лицо народному избраннику.

Ранее, по информации депутата, молодой человек уже нападал на мэра Джанкоя, работников соцслужб и своих близких.

Нападавший задержан, его ждет освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.