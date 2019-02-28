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В Госдуме предложили переименовать Курильские острова в Русские 

Рамблер 12 минут назад
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова в Русские, передает РИА «Новости».
«Мы, фракция "Справедливая Россия" и партия "Справедливая Россия", вносим предложение: давайте мы переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими», — заявил Миронов телеканалу «Россия-24».
Миронов добавил, что Курильские острова принадлежат России исторически, поскольку их открыли русские казаки. По словам депутата, другой принадлежности у Курил быть не может.
Напомним, на часть островов Курильской гряды претендует Япония. Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.
Политика , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
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