В Госдуме предложили переименовать Курильские острова в Русские

«Мы, фракция "Справедливая Россия" и партия "Справедливая Россия", вносим предложение: давайте мы переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими», — заявил Миронов телеканалу «Россия-24».

Миронов добавил, что Курильские острова принадлежат России исторически, поскольку их открыли русские казаки. По словам депутата, другой принадлежности у Курил быть не может.

Напомним, на часть островов Курильской гряды претендует Япония. Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.