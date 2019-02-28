Москва не считает, что доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера по якобы вмешательству РФ в выборы в США нужно комментировать как фактор в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не считаю, что нужно комментировать конкретно этот доклад как фактор двусторонних отношений, потому что в российско-американских отношениях каждый день происходит нечто, что еще десятилетие назад, казалось бы, должно перевернуть эти отношения с ног на голову", — сказала Захарова на брифинге.
"Сейчас это считается обыденным, и это мы наблюдаем практически каждый день со стороны Вашингтона: заявления, действия, санкции, списки, угрозы, клевета, фейки, дезинформация, это каждый день", — добавила официальный представитель МИД.
По ее словам, "положение этого доклада, информация (в нем), весь сюжет, который развивается вокруг доклада — это все ложится в канву истории двусторонних отношений".
"Инициатором этой деградации становится Вашингтон", — добавила Захарова.
В последнее время американские СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что в ближайшие дни может быть объявлено о завершении расследования спецпрокурора, хотя минюст официально опроверг это. По существующим правилам, Мюллер не обязан предавать отчет гласности и даже законодатели могут рассчитывать только на короткое обобщение, а не полный текст. Вступивший недавно в должность генпрокурор Уилльям Барр пообещал конгрессу, что будет действовать по закону в этом вопросе.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы в 2016 году, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их "абсолютно голословными" и бездоказательными. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дело о "российском вмешательстве" в американские выборы — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.