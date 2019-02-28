Россия ставит Японию перед трудным выбором

Стратегическая конфронтация между РФ и США — новый барьер для японско-российских переговоров по мирному договору

Нихон кэйдзай (Япония) . Конфронтация между Россией США вокруг стратегических проблем может стать новым препятствием для японско-российских переговоров по мирному договору. Москва и Вашингтон разорвали договор о РСМД, который со времен холодной войны поддерживал ядерное сокращение. «Возможно, администрация Путина , планирующая расколоть США с их союзниками, выставит новые требования к Японии в области безопасности», — считает автор

Некоторые эксперты полагают, что конфронтация между Россией и США вокруг стратегических проблем может стать новым препятствием для японско-российских переговоров по мирному договору. Москва и Вашингтон разорвали договор о РСМД, который со времен холодной войны поддерживал ядерное сокращение. В связи с этим возникли даже опасения по поводу новой гонки вооружений. Существует возможность, что администрация Путина, планирующая расколоть США с их союзниками, выставит новые требования к Японии в области безопасности.

«Стучаться в закрытую дверь (США) больше не будем».

В ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию 20 февраля президент Путин объявил, что Россия прекратит попытки обсудить эту проблему с США. США официально заявили о выходе из договора о РСМД по причине того, что его нарушает Россия. Москва ответила:

«Договор нарушили США»,

«России придется принять зеркальные меры».

Кремль утверждает, что систему ПВО, которую развертывает США, можно оснастить наступательными крылатыми ракетами средней дальности, поэтому, по его мнению, договор нарушили США. Во время выступления Путин упомянул Румынию, которая уже установила пусковые установки, и Польшу, которая планирует это сделать.

Министр иностранных дел России Лавров, отвечающий за переговоры с Японией, одновременно с румынскими объектами критикует американскую систему «Иджис Эшор», которую хочет внедрить Япония. 5 февраля Лавров подчеркнул:

«Проблемы РСМД и Курил связаны напрямую».

По мнению России, США учитывают присутствие Китая, и цель разрыва РСМД состояла в том, чтобы восполнить нехватку в Азии ракет малой и средней дальности. Москва не верит заверениям Японии, что она будет управлять «Иджис Эшор». Также Кремль опасается сценария, при котором американские войска разместят в Японии неядерные ракеты средней дальности.

В ноябре 2018 года президент Путин и премьер Абэ пришли к соглашению вести переговоры на основе Советско-японской декларации 1956 года, в соответствии с которой Россия передаст Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Россия ужесточила свои требования, воспользовавшись тем, что администрация Абэ перестала заявлять, что предпосылкой для мирного договора является урегулирование проблемы суверенитета четырех северных островов.

Россия нацелилась на стратегическую компенсацию. Она потребовала признать, что «северные территории» находятся под российским суверенитетом, и четко обозначить, что на островах не появятся американские войска после их передачи. Кремль даже коснулся меморандума, который в 1960 году СССР направил Японии. В этом документе Москва потребовала вывести американские войска из Японии в обмен на передачу двух островов.

Российские требования, включая проблему РСМД, — это часть российской стратегии, которая заключается в том, чтобы нанести удар по союзникам США.

В январе пресс-секретарь президента России Песков заявил, что антироссийские санкции, введенные Японией наряду с Западом в связи с российской агрессией на Украине, нанесли большой ущерб.

С одной стороны, Лавров делает жесткие заявления, а с другой, в ходе выступления Путин воздерживается от критики в стратегической сфере и отмечает, что он готов искать взаимоприемлемые условия для того, чтобы заключить с Японией мирный договор. Очевидно, что президент и министр иностранных дел пользуются методом кнута и пряника с тем, чтобы подтолкнуть Японию к компромиссу.