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Медведев высказался о целях России и США в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" выразил обеспокоенность высказываниями США о возможном военном вмешательстве в Венесуэлу, отметив, что целью России в этой ситуации является достижение мира.
По его словам, кризис в Боливарианской республике не является вопросом глобального противостояния России и США. Российский премьер полагает, что "глобальная оппозиция" в отношениях Москвы и Вашингтона "давно отсутствует", несмотря на напряженность в отношениях двух стран.
"Такие штампы в духе холодной войны обманчивы. Они только помогают отвлечь внимание от сути происходящего в Боливарианской Республике", — заявил Медведев.
Глава правительства России отметил, что США "в духе доктрины Монро" вновь взяли курс на смещение неугодных правительств в зарубежных странах, и призвал задуматься над этим "всех наших латиноамериканских друзей".
"Результат, которого хочет Россия, — это мир в Венесуэле. Этого можно достичь только посредством международного всестороннего уважительного диалога", — добавил Медведев.
Он подчеркнул, что "непримиримой" оппозицию в Венесуэле делает "мощное влияние из-за рубежа".
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле.
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Политика , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Джон Болтон , Правительство РФ , Газета "Труд" , Венесуэла , США
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