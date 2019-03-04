Медведев высказался о целях России и США в Венесуэле

По его словам, кризис в Боливарианской республике не является вопросом глобального противостояния России и США. Российский премьер полагает, что "глобальная оппозиция" в отношениях Москвы и Вашингтона "давно отсутствует", несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

"Такие штампы в духе холодной войны обманчивы. Они только помогают отвлечь внимание от сути происходящего в Боливарианской Республике", — заявил Медведев.

Глава правительства России отметил, что США "в духе доктрины Монро" вновь взяли курс на смещение неугодных правительств в зарубежных странах, и призвал задуматься над этим "всех наших латиноамериканских друзей".

"Результат, которого хочет Россия, — это мир в Венесуэле. Этого можно достичь только посредством международного всестороннего уважительного диалога", — добавил Медведев.

Он подчеркнул, что "непримиримой" оппозицию в Венесуэле делает "мощное влияние из-за рубежа".