Путин осмотрел выставку перспективного российского оружия

Путин перед коллегией МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия. А некоторые подержал в руках. pic.twitter.com/Gqmqs8lYi6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 февраля 2019 г. Небольшую выставку устроили в здании МВД на Житной улице, где в четверг проходит заседание коллегии ведомства. Наибольший интерес главы государства вызвал электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.

Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственное испытание.

Также президент осмотрел стенд конной и туристической полиции, где пообщался с девушками, служащими в соответствующих подразделениях. "Вы из конной полиции?" — спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.