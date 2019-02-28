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Путин осмотрел выставку перспективного российского оружия 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием коллегии МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия.
Небольшую выставку устроили в здании МВД на Житной улице, где в четверг проходит заседание коллегии ведомства. Наибольший интерес главы государства вызвал электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.
Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственное испытание.
Также президент осмотрел стенд конной и туристической полиции, где пообщался с девушками, служащими в соответствующих подразделениях. "Вы из конной полиции?" — спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.
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Политика , Армия , Оружие , Владимир Путин , МВД
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