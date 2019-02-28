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Жванецкий получил орден от Путина 

Газета.Ru + ещё 18 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий по распоряжению президента России Владимира Путина удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за свой вклад в развитие культуры.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал правовой информации. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича", — говорится в документе.
Также распоряжением президента певица Ирина Понаровская удостоилась почетного звания "Заслуженный артист России".
В конце декабря 2018 года Эдита Пьеха получила от Путина орден "За заслуги перед Отечеством".
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Политика , Украина , Михаил Жванецкий , Эдита Пьеха , Ирина Понаровская , Владимир Путин
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