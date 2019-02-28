Жванецкий получил орден от Путина

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий по распоряжению президента России Владимира Путина удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за свой вклад в развитие культуры.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал правовой информации. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича", — говорится в документе.

Также распоряжением президента певица Ирина Понаровская удостоилась почетного звания "Заслуженный артист России".