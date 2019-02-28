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Депутат счёл фейком проект друзей украинского Крыма 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Появление международной платформы друзей украинского Крыма является бесперспективным и фейковым проектом. Об этом заявил глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Если в Киеве хотят стать друзьями Крыма, то сначала надо признать выбор крымчан на референдуме 2014 года и российский статус полуострова. Только так можно стать настоящими друзьями крымчан», — цитирует парламентария РИА Новости.
По мнению Гемпеля, идея создания платформы друзей украинского Крыма является «фейковыми заявлениями и бреднями».
Как писал News.ru, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара сомневается в том, что Киеву удастся реализовать идею создания международной платформы друзей украинского Крыма. По его мнению, дальше разговоров дело не зайдёт.
Замглавы МИД Украины Василий Боднар объявил ранее о планах Киева создать платформу друзей украинского Крыма или платформу деоккупации. По словам замминистра, за продвижение этого проекта на международной арене взялись несколько стран.
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Политика , МИД , РИА Новости , Республика Крым
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