Заставят ли Трампа быть жестче к России?

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На сайте Конгресса США опубликован законопроект о новых антироссийских санкциях. Самые жесткие пункты предусматривают ограничения в отношении российских банков, якобы поддерживающих вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других странах, а также санкции против новых инвестиций в российские СПГ-проекты и российский кибернетический сектор. Как этот законопроект может повлиять на поведение администрации Дональда Трампа в отношении к России Комментарий Георгия Бовта: Законопроект «О защите американской безопасности от кремлевской агрессии» является обновленной версией билля, внесенного после июльского прошлогоднего саммита Путина и Трампа в Хельсинки. Из новых положений — санкции по отношению к судостроительной и судоходной отраслям России в связи с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе. А также ограничения в отношении российских зарубежных СПГ-проектов. США откровенно расчищают дорогу от конкурентов для экспорта своего сжиженного газа в Европу. Из законопроекта исчез список конкретных российских госбанков, в отношении которых предлагалось вводить санкции. Однако новая широкая формулировка дает администрации полномочия для включения в этот список практически любого российского банка. Предлагается также применять санкции против новых проектов в нефте— и газодобычи в самой России, причем не только сланцевых или на шельфе, а традиционных тоже. Учитывая высокую зависимость российских технологий в этой отрасли от импортного оборудования, это может оказаться чувствительной мерой. Проект газопровода «Северный поток — 2» в законопроекте не упомянут, однако содержащиеся там формулировки дают возможность распространить на него ограничения в будущем. На сей раз законодатели максимально избежали того, чтобы залезать на «поляну» администрации, расписывая подробно, как применять те или иные санкционные меры. Они представляют ей в этом плане относительную свободу рук. И это, кстати, делает законопроект гораздо более «проходным». В ряде случаев администрации дается 90 или 180 дней, чтобы определиться с конкретными мерами воздействия. Это даст возможность подготовиться к введению ограничительных мер и России. В то же время законопроект содержит прямой выпад в адрес российского президента, а именно указание разведке США подготовить доклад о личном состоянии российского лидера. Это не может не наложить соответствующий отпечаток на отношения двух стран на высшем уровне. Возможно, с саммитами вообще придется покончить. Поскольку законопроект с точки зрения интересов и полномочий как законодателей, так и администрации носит более взвешенный характер, то он может быть принят уже в первой половине этого года. Внесение законопроекта происходит на фоне усиления давления на Трампа в связи с расследованием дела о «русском вмешательстве в американские выборы». Уже в ближайшее время спецпрокурор Роберт Мюллер может завершить работу над составлением доклада на указанную тему, который он представит затем генеральному прокурору. А тот уже в свою очередь будет решать, публиковать ли данный доклад целиком, частично или вовсе засекретить, ограничившись собственным изложением основных его положений. Со своей стороны конгрессовские демократы, имеющие большинство в палате представителей и занимающие посты председателей всех комитетов, полны желания придать докладу как можно большую огласку, а если потребуется, то, пользуясь своей прерогативой, вызывать любых граждан и официальных лиц для дачи показаний под присягой, развить собственное расследование на данную тему. Также в эти дни дает показания в конгрессе бывший многолетний юридический советник и доверенное лицо Трампа Майкл Коэн. Он заранее дал понять, что готов сдать своего бывшего босса с потрохами. А именно доказать, что он таки заплатил 130 тысяч долларов двум женщинам за молчание о своих сексуальных связях с ними. Это было сделано во время предвыборной кампании с целью повлиять на ее исход, и это у— головное преступление. Также Коэн утверждает, что Трамп, уже будучи кандидатом в президенты, продолжал переговоры о возможности строительства «Башни Трампа» в Москве, тогда как не раз публично заявлял, что не связан с Россией никакими деловыми связями. Уже этих двух обвинений, когда конгрессмены начнут вызывать людей из окружения Трампа, а там, глядишь, и его самого для дачи показаний под присягой, создает ситуацию, сильно напоминающую ту, которая складывалась в свое время вокруг президента Никсона и расследования «уотергейтского дела». В этих условиях, возможно, Трамп будет вынужден выбирать всякий раз наиболее жесткий вариант проведения санкционной политики в отношении России. Правда, в случае раскрутки обвинений против него это его все равно не спасет.