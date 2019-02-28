Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален. По его словам, наличие у обеих стран смертоносного оружия является сдерживающим фактором для расширения конфликта.
«Обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет. И обе страны будут откинуты в прошлое, отягощённое радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет», — написал Пушков в своём Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что МИД России отреагировал на эскалацию напряжения между Индией и Пакистаном. Во внешнеполитическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность обострением ситуации вдоль демаркационной линии в Кашмире. Дипломаты призвали обе стороны конфликта к сдержанности и активизации усилий по урегулированию разногласий мирными средствами.