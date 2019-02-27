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Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации в Афганистане Владимиру Ковтуну 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику специальной операции в Афганистане Владимиру Ковтуну, который в составе группы захватил переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер".
Операция состоялась в 1987 году. После получения этого образца специалистам удалось усовершенствовать собственные зенитные средства, внести коррективы в авионику и систему защиты советской боевой авиации.
"Спецназовцы с честью сражались и побеждали во многих горячих точках. Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников, стала и операция группы в Афганистане, которая сумела захватить новейший по тем временам переносной зенитный ракетный комплекс и тем самым сохранить многие жизни наших летчиков, солдат, офицеров. Среди участников той легендарной группы — и Владимир Павлович Ковтун. Сегодня рад буду вручить ему заслуженную звезду Героя РФ, а также наградить других отличившихся военнослужащих", — сказал Путин на торжественном приеме в честь Дня Сил специальных операций.
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