Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации в Афганистане Владимиру Ковтуну

Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику специальной операции в Афганистане Владимиру Ковтуну, который в составе группы захватил переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер".

Операция состоялась в 1987 году. После получения этого образца специалистам удалось усовершенствовать собственные зенитные средства, внести коррективы в авионику и систему защиты советской боевой авиации.