В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019

В Госдуме объяснили отказ Украины от участия в Евровидении-2019

«На Украине, сдерживая слёзы и стиснув зубы, признали, что порвать с Россией невозможно — гастарбайтеры ездят, артисты гастролируют, родственники общаются, и поэтому крайним выбрали Евровидение», — отметил Бальбек.

По словам депутата, отказ от участия в европейском вокальном конкурсе — это «вынужденный каминг-аут украинской власти».

«Ведь как ни старались, последние пять лет Россия — по-прежнему в сердце большинства украинских граждан. А так как отправить на Евровидение Порошенко или Гройсмана не получается, у остальных тоже плотный график, остаётся одно: отказаться от участия в конкурсе», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что вокалисты страны «не хотят пачкать себя политикой».

«Без этого в сегодняшней Украине не будет ни карьеры, ни искусства. Вот и приходится хлопать дверью и объявлять себя оппортунистом. Но в народе сложилось другое мнение: «Политика и творчество, как говорят в Одессе, это две большие разницы», — заключил Бальбек.

Ранее стало известно, что Украина отказалась от участия в Евровидении-2019.