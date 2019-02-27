В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019

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В Госдуме объяснили отказ Украины от участия в Евровидении-2019 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT отказ Украины отправлять своего представителя на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».
«На Украине, сдерживая слёзы и стиснув зубы, признали, что порвать с Россией невозможно — гастарбайтеры ездят, артисты гастролируют, родственники общаются, и поэтому крайним выбрали Евровидение», — отметил Бальбек.
По словам депутата, отказ от участия в европейском вокальном конкурсе — это «вынужденный каминг-аут украинской власти».
«Ведь как ни старались, последние пять лет Россия — по-прежнему в сердце большинства украинских граждан. А так как отправить на Евровидение Порошенко или Гройсмана не получается, у остальных тоже плотный график, остаётся одно: отказаться от участия в конкурсе», — пояснил парламентарий.
Он добавил, что вокалисты страны «не хотят пачкать себя политикой».
«Без этого в сегодняшней Украине не будет ни карьеры, ни искусства. Вот и приходится хлопать дверью и объявлять себя оппортунистом. Но в народе сложилось другое мнение: «Политика и творчество, как говорят в Одессе, это две большие разницы», — заключил Бальбек.
Ранее стало известно, что Украина отказалась от участия в Евровидении-2019.
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Политика , Видео , Украина , Руслан Бальбек , Госдума
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