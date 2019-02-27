Госсекретарь США Майк Помпео разместил на сайте Госдепа официальное заявление под названием «Крым — это Украина», в котором говорится, что пять лет назад Россия «попыталась разрушить международный порядок, подорвала основные человеческие свободы и ослабила нашу общую безопасность».
«Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную позицию: Крым это Украина и он должен быть возвращен под украинский контроль», — говорится в заявлении.
Помпео также напомнил об украинских гражданах, которых Россия «произвольно задерживала и неправомерно осуждала» «за мирное противодействие оккупации». Среди них режиссер Олег Сенцов и члены крымско-татарской общины.
Госсекретарь пообещал, что США будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, пока та не вернет Крым под контроль Киева.
«Соединенные Штаты вновь заявляют о своей несгибаемой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», — говорится в заявлении.