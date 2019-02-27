Кого развернут на границе: через Минск больше не уехать

Через Белоруссию больше не уехать

Должникам, на которых наложен запрет на выезд за рубеж, перекрывается главный обходной путь — теперь Минск Москва будут делиться данными о таких лицах

До недавнего времени в интернете можно было даже найти своеобразные «турагентства для невыездных», а по сути белорусских частников, которые на автобусе были готовы доставить должника до Минска. Теперь, правда, их телефоны не работают. А большинство попадавших под запрет на выезд просто брали BlaBlaCar из Москвы до Белоруссии или летели в Минск по российскому паспорту. Дальше — в любую сторону. Но так больше не получится. Запрет накладывается при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от 10 тысяч.

Теперь МВД России и Белоруссии запускают защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж. Причем этот канал уже работает, и выбираться приходится экстремальными путями, рассказывает управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры» Александр Железников:

«Я сталкивался в практике с тем, что некое лицо, например, через Ростовскую область бежало до Донбасса, а оттуда, так сказать, через зону боевых действий далее — в мир. Через Белоруссию, на самом деле, уже некоторое время беглый народ не ездит по той простой причине, что, вероятно, база сейчас оформлена, а работает она уже некоторое время. Уже некоторое время какие-то, так сказать, каналы связи между белорусскими и российскими спецслужбами работали. Я знаю людей, которые были не выпущены и даже задержаны в Белоруссии».

Вот рассказ одного из пользователей туристического форума, который в январе уже в третий раз летел через Белоруссию:

«В Минске пограничница спросила о цели выезда. Сказал, туризм. Она, посмотрев на прошлые поездки, кому-то стала звонить, как я понял из того, что услышал одним ухом, сообщала, что, мол, круги мочит: выезжает через Минск, возвращается напрямую. Там, видимо, ответили что-то типа «хрен с ним», она кивнула, поставила штампы и пропустила».

На форумах обсуждают, что вряд ли белорусский канал закроют полностью. Ведь это лишит Минск денег за авиаперелеты, поездки и гостиницы, на которые тратятся российские транзитники, а это довольно большие суммы, ведь теперь это самый удобный способ. Раньше можно было выехать через Украину, теперь это гораздо сложнее. Вариант выезда через Казахстан есть, но и с ним, наверное, скоро будет обмен информацией.

Еще можно сесть на поезд Москва — Калининград и сойти в Литве, но нужно иметь шенгенскую визу. Впрочем, способов обойти запрет на выезд придумано много, говорит гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин

— Запрет делается на загранпаспорт, то есть люди иногда выезжали по дипломатическим паспортам, но это, конечно, такие состоятельные должники, которые могут это позволить себе организовать. Некоторые необычные должники, системно уклоняясь от взыскания, делали еще более сложную вещь: они меняли в органах ЗАГС имя, фамилию, данные о себе. Сответственно, вот так пытались ускользнуть от органов.

— Если нужно лечиться? Например, вылечить зубы в Германии? Тогда выпускали должника?

— Запрет на выезд приставом накладывается, соответственно, он может его при определенных обстоятельствах снять. В том числе учитывая вот эти показания. Для зубов, я не уверен, а если онкология тяжелая, в России нельзя вылечить, тогда да. Но опять-таки это процедура не очень быстрая. Хоть сейчас все ускоряется за счет межведомственного взаимодействия электронного, но это по-прежнему занимает не считанные часы».

Белорусской лазейкой раньше пользовались и те, кому нужно было вывезти ребенка без согласия второго родителя, и те, кого не выпускали из-за непогашенной судимости. И сами должники часто успевают уже выплатить долг, а запрет снимают не сразу, процедура может затянуться.

Одновременно Служба судебных приставов назвала цифры: за прошлый год выезд запрещали 7,5 миллиона должников. Но это приносит результат, утверждают приставы: погашено долгов на 72 млрд рублей. А сейчас около 2,5 миллиона человек рискуют быть развернутыми на границе.