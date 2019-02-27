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Навальный призвал Запад ужесточить санкции против России 

News.ru + ещё 3 46 минут назад
Антироссийские санкции США и Европы не достигают своей цели, считает оппозиционный политик Алексей Навальный. Он охарактеризовал действующие ограничительные меры как «хаотичные» и «непонятные».
По мнению оппозиционера, Западу следует ужесточить санкции против олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. Он также заявил, что «колоссальным провалом» Соединённых Штатов стало решение отменить меры против подконтрольных Олегу Дерипаске компаний.
«Штаты должны ввести санкции против политических олигархов. Всё остальное — это бессмысленные движения карандаша», — резюмировал он в интервью с Financial Times, отметив, что западная сторона не хочет бороться с «грязными деньгами» из России.
Эксперты и пользователи Сети раскритиковали основателя Фонда борьбы с коррупцией, отметив, что своими высказываниями он фактически призывает к развалу РФ. По мнению юзеров, от дополнительных санкций больше всего пострадают обычные россияне, которые останутся без рабочих мест.
Припомнили Навальному и тот факт, что он сам хотел получить от петербургского ресторатора Евгения Пригожина $300 млн Кроме того, активист регулярно принимает «спонсорскую» помощь" от беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Прокомментировал скандальное интервью и журналист Сергей Доренко в своём Telegram-канале «Расстрига».
«Предположим, Навальный не видит, что его восклицания используются для смены структуры собственности в стране. Навальный не видит, как он становится оправданием перехода к позднесоветскому социализму. Может такое быть? Тогда он недалёкий парень. Неумный парень. Лупоглазый кретин Лёша, как многие считают. А может быть наоборот, что Навальный не дурак и реально работает на свой карман? Тогда он умный и подлый? И имеет с этого неплохой доход — долю в разгроме рынка в России», — отметил он.
Телеведущий добавил, что политик «всё время призывает к нападению на нашу страну».
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Политика , Видео , Олег Дерипаска , Алексей Навальный , Евгений Пригожин , Сергей Доренко , Михаил Ходорковский , Владимир Путин , Фонд борьбы с коррупцией , Financial Times , США
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