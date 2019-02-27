В Крыму оценили заявление МИД Украины о полуострове

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя главы МИД Украины Василия Боднара о том, что Киев добивается создания международной платформы «друзей украинского Крыма».

«Сложно представить, что они планирую там создавать, какую платформу, и о какой «деоккупации Крыма» они говорят…О такой идеи Украины мы слышим не впервые, несколько лет назад господин Порошенко тоже кричал во весь голос о создании «клуба друзей деоккупации Крыма», но всё это так и осталось пустыми словами…Представитель МИД Украины, просто пытается показать, что украинский МИД работает в этом направлении…Я глубоко убеждён, что поддержки в мире это не найдёт, потому что грозит серьёзным обострением отношений с Россией», — заявил Ганжара.

Как считает депутат, в Киеве «всё не могут понять, что Крым, это не территория, не полуостров, это два с половинной миллиона людей, которые сделали свой выбор в 2014 году».

Ганжара добавил, что у Крыма есть свой «клуб друзей».

«Мы можем привести такие примеры как первый «Ялтинский международный экономический форум», где было представлено чуть более десяти иностранных государств. Сейчас, на юбилейном, пятом по счёту, «Ялтинском международным экономическом форуме» мы ожидаем представителей порядка ста государств. На этот форум планируют приехать, в том числе, и лидеры ряда иностранных государств», —рассказал депутат.

Ранее в Киеве рассказали об идее создания группы «друзей украинского Крыма».