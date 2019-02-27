Муж Поклонской отреагировал на требование выдать ее Украине

Накануне Зубков, владеющий двумя зоопарками в Крыму , заявил, что Поклонская не приносит России никакой пользы и ее стоит выдать Украине, где на депутата заведено несколько уголовных дел, в обмен на подачу воды в Крым и открытие Северо-Крымского канала.

По мнению супруга Поклонской Ивана Соловьева, бывшего главы аппарата уполномоченного по правам человека, Зубков — «никчемный» и «утративший всякую совесть» человек, а его предложение — «унизительная» и «оскорбительная» попытка оправдать свое «моральное банкротство».

Соловьев объяснил, что бизнесмен испытывает «неприязнь» к его жене еще с тех пор, как она, будучи прокурором Крыма, организовала проверку его зоопарка в связи с эпидемией туберкулеза, начавшейся там среди гамадрилов.

Кроме того, Поклонская еще несколько раз проверяла зоопарки Зубкова — в связи с избиением им самим починенных, травмами посетителей и трупом со следами укусов.