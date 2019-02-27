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Муж Поклонской отреагировал на требование выдать ее Украине 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Предложение бизнесмена Олега Зубкова выдать Украине депутата Госдумы Наталью Поклонскую вызваны его неприязнью к ней после проверок в связи с эпидемией туберкулеза среди гамадрилов. Об этом РИА Новости заявил муж Поклонской Иван Соловьев.
Накануне Зубков, владеющий двумя зоопарками в Крыму, заявил, что Поклонская не приносит России никакой пользы и ее стоит выдать Украине, где на депутата заведено несколько уголовных дел, в обмен на подачу воды в Крым и открытие Северо-Крымского канала.
По мнению супруга Поклонской Ивана Соловьева, бывшего главы аппарата уполномоченного по правам человека, Зубков — «никчемный» и «утративший всякую совесть» человек, а его предложение — «унизительная» и «оскорбительная» попытка оправдать свое «моральное банкротство».
Соловьев объяснил, что бизнесмен испытывает «неприязнь» к его жене еще с тех пор, как она, будучи прокурором Крыма, организовала проверку его зоопарка в связи с эпидемией туберкулеза, начавшейся там среди гамадрилов.
Кроме того, Поклонская еще несколько раз проверяла зоопарки Зубкова — в связи с избиением им самим починенных, травмами посетителей и трупом со следами укусов.
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Политика , Видео , Иван Соловьев , Олег Зубков , Наталья Поклонская , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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