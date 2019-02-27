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В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией 

РИА Новости + ещё 4 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
НАТО привержена продолжению диалога с РФ по вопросам транспарентности учений, считает, что надлежащим образом информирует о проводимых альянсом маневрах, которые носят "оборонительный характер" и не направлены против кого-либо, заявила РИА Новости в среду представитель альянса Оана Лунгеску.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в среду на заседании коллегии военного ведомства, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает РФ принимать ответные меры. По его словам, масштабы и интенсивность учений альянса, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия, увеличились более чем в два раза.
"Все страны имеют право тренировать свои силы. НАТО считает, что транспарентность военных учений необходима для обеспечения безопасности во всем Евроатлантическом регионе. Это также является частью основанного на правилах международного порядка в Европе. НАТО полностью соблюдает свои международные обязательства по букве и духу", — заявила Лунгеску.
По ее словам, "страны НАТО уведомляют об учениях и проводят обязательные наблюдения в полном соответствии с буквой и духом Венского документа ОБСЕ", а "информация об учениях НАТО добровольно публикуется на сайте".
При этом в альянсе считают, что "Россия часто прибегает к необъявленным внезапным учениям, которые не способствуют предсказуемости".
"Россия не в полной мере сообщает о масштабах своих учений, ищет лазейки и, как правило, избегает обязательной транспарентности, ни разу с момента окончания "холодной войны" не организовывала обязательного наблюдения в рамках Венского документа ОБСЕ", — считает Лунгеску.
По ее словам, это проявилось, в частности, во время крупномасштабных внезапных учений "Запад" и "Кавказ".
Она напомнила, что "НАТО регулярно проводит учения с ближайшими партнерами — не только Украиной и Грузией, но и Финляндией и Швецией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, а также такими организациями, как ЕС". По ее словам, учения "носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо".
Представитель альянса также отметила, что Россия, со своей стороны, проводит учения с другими странами, например с Китаем, Монголией и Белоруссией.
"НАТО и Россия регулярно проводят брифинги по военным учениям в Совете Россия-НАТО, а страны НАТО проводят в ОБСЕ в Вене подробные брифинги по национальным учениям и учениям альянса. Мы по-прежнему привержены продолжению этого диалога", — заключила она.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия никому не угрожает, строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны.
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Политика , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , ЕС , ОБСЕ , НАТО , РИА Новости , Грузия
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