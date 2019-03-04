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Россия пригрозила «самым жестким» ответом на угрозу инвестициям в Венесуэле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 62 25 минут назад
Реакция Москвы на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле будет «самой жесткой», пообещал посол в Каракасе Владимир Заемский; дипломат отметил, что риски для российских инвестиций в Боливарианской Республике связаны с действиями Вашингтона, а не венесуэльского правительства.
«Но они (риски для российских инвестиций в Венесуэле — прим. ВЗГЛЯД) связаны, как это ярко продемонстрировал пример с CITGO, с поведением Вашингтона, а не венесуэльского правительства», — сказал Заемский в интервью «Российской газете».
Дипломат подчеркнул, что все российские инвестиционные проекты прошли соответствующие согласования, установленные венесуэльским законодательством и международным правом, и, соответственно, находятся под защитой.
«Если же будут предприниматься попытки лишить российские компании вложений в экономику страны, будем реагировать на это самым жестким образом, подключая все имеющиеся средства международного права», — пообещал Заемский.
Напомним, в конце января США объявили о введении санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. PDVSA принадлежит один из крупнейших нефтепереработчиков в США — компания Citgo.
Трамп продлил санкции против России еще на год
В марте стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA в португальском Лиссабоне, представительство будет перенесено в российскую столицу.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах. Он подчеркивал, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».
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Политика , Латинская Америка , Владимир Заемский , Николас Мадуро , Василий Небензя , ООН , "Российская газета" , Венесуэла
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