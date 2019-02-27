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Зампостпреда РФ при ООН: США «убили» предложенный РФ в СБ проект заявления по Венесуэле 

ТАСС + ещё 6
США продемонстрировали двойные стандарты, "убив" своими правками предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по Венесуэле. Об этом заявил во вторник на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"В развитие того, что сказал господин министр хотел бы проинформировать, что пока мы с вами заседали делегация США уже успела убить наш проект заявления, внеся в него правки, осуждающие правительство Мадуро и так далее, — сказал он. — Очевидно, что та оптика, что применяется Соединенными Штатами для Гаити не подходит для Венесуэлы. Мы видим в этом вопиющее проявление двойных стандартов".
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Политика , Видео , В мире , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , Венесуэла , США
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