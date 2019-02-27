Россия не терпит грубого вмешательства в дела других стран, заявил Небензя

Россия отвергает обвинения США в исключительно экономической заинтересованности в сохранении законной власти в Венесуэле и заявляет о нетерпимости вторжения в дела других стран, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

Перед этим в своем выступлении спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что "Россия отстаивает свои вложенные в Венесуэлу деньги".