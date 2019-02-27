Россия отвергает обвинения США в исключительно экономической заинтересованности в сохранении законной власти в Венесуэле и заявляет о нетерпимости вторжения в дела других стран, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Перед этим в своем выступлении спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что "Россия отстаивает свои вложенные в Венесуэлу деньги".
"Сложилось впечатление, что единственное, за что беспокоится Россия в сюжете с Венесуэлой, — это свои деньги, которые она не может получить в ответ на то, что она вложила в эту страну. Почему вам не приходит в голову, что у нас могут быть другие, кроме меркантильных интересов? Мы не терпим, когда грубо, нагло нарушают принципы международного права, вмешиваясь в дела другой суверенной страны", — заявил Небензя в ответ на заявления Абрамса.