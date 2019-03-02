Законы, вступающие в силу 2 марта

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 136 «О Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования»

Создается Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обобщать и обрабатывать информацию, содержащую сведения о работе сетей связи операторов связи, а также о возникающих аварийных ситуациях. Создавать организацию будет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 160 «О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий»

Скорректированы Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий. Для обеспечения прав самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на пенсионное обеспечение в страховой стаж предусматривается включение периодов уплаты ими страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и устанавливаются особенности зачёта этих периодов в страховой стаж.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 167 «О внесении изменений в Правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

В Правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России внесены изменения. Так, расширен перечень сведений, которые нужно указать в заявлении о выдаче заключения. Также с 5 до 10 рабочих дней увеличен срок его рассмотрения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 168 «О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»

Расширен перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России и ввоз на территорию страны не подлежит обложению НДС. В него включены линии отбелки Complexa и Colora для крашения Pad Steam и промывки после печати, а также подборщик соли Dart SH1000.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 170 «Об осуществлении мер по обеспечению судей служебным оружием и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утверждена новая редакция Правил выдачи судьям служебного оружия. Оружие теперь будет выдаваться территориальными органами Росгвардии (ранее отделами внутренних дел).

Также установлены типы и модели служебного оружия и патронов к нему, выдаваемых судьям.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 171 «О внесении изменения в перечень особых условий службы сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и предельных размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы»

Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, установлена ежемесячная надбавка за особые условия службы в размере до 65%.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 172 «О внесении изменений в таблицу 8 ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»

Установлены дифференцированные ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при ведении охотничьего хозяйства. Они установлены для каждого региона с разделением по видам использования лесного участка.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 173 «О внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1110»

На Министерство промышленности и торговли РФ возложены полномочия по выполнению обязательств России, вытекающих из Базельской конвенции (в части выдачи лицензий на ввоз и вывоз из России опасных отходов).

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 177 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

В Правила субсидирования компаний, управляющих территориями опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе, внесены изменения. В частности, расширен перечень затрат, финансируемых за счет этих средств. Скорректировано содержание соглашения о субсидировании.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 179 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы Правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций. В частности, установлены порядок согласования с органами местного самоуправления проектов региональных программ газификации, которые подготовлены органами государственной власти регионов, а также порядок проведения публичных обсуждений проектов таких программ и действия по подготовке жителей к использованию газа. Установлено, что региональные органы исполнительной власти для проведения публичных обсуждений обязаны размещать проекты программ газификации на своих официальных сайтах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 180 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утверждены новые Правила предоставления из федерального бюджета субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд. Установлено, в частности, что средства будут выделяться на создание лабораторий, реализацию программ научной мобильности молодых исследователей и поддержку перспективных исследователей по приоритетным направлениям научно-технологического развития.