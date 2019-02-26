Бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина отстранили от должности депутата города Видное по политическим мотивам, очередные обвинения во владении счетами в офшорах уже были ранее опровергнуты, заявил РИА Новости лидер Компартии Геннадий Зюганов, добавив, что КПРФ будет поддерживать Грудинина.
Ранее председатель совета депутатов подмосковного Видного Игорь Коршаков сообщил РИА Новости, что Грудинина отстранили от должности депутата города "на основании представления прокуратуры" на закрытом заседании совета. Сам бывший кандидат в президенты заявил, что обжалует решение депутатов. По словам Грудинина, его не было на заседании, где принималось это решение, а также не ознакомили с представлением прокурора.
"С ним целый год сводят счеты, все, кто перепугался до смерти, что появился народный лидер… Прокурор какую-то телегу написал там самую настоящую, что есть офшоры, ещё что… Уже давно доказано, что этого нет. Вместо того, чтобы спокойно обсудить, на закрытым заседании (принимали решение. — Прим. ред.). Какое право они имеют делать? Мы официально сделаем в ближайшие дни заявление, и 23 марта мы назначили всероссийскую акцию защиты социальных прав трудящихся — в защиту Грудинина, Бессонова, в защиту всех, кого сегодня преследуют по политическим соображениям", — сказал Зюганов.
Говоря о необходимости добиваться возвращения депутатского мандата, политик заявил, что в таких условиях "Грудинину не нужен этот пост".
"Это не пост, это полное безобразие. Что там возвращать? С теми, кто не хочет ни разбираться, ни по закону работать. Грудинин — национальный лидер, он будет развиваться. Мы его будем всячески поддерживать", — подчеркнул Зюганов.
Экс-депутат от КПРФ Владимир Бессонов был обвинен по статье о применении насилия в отношении представителя власти за драку с полицейскими на несогласованном митинге в декабре 2011 года в Ростове-на-Дону. Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия. В октябре 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск, производство по делу было приостановлено. В декабре 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство, решив рассмотреть материалы заочно, и приговорил Бессонова к трем годам колонии общего режима.