Зюганов прокомментировал лишение Грудинина депутатского мандата

Ранее председатель совета депутатов подмосковного Видного Игорь Коршаков сообщил РИА Новости, что Грудинина отстранили от должности депутата города "на основании представления прокуратуры " на закрытом заседании совета. Сам бывший кандидат в президенты заявил, что обжалует решение депутатов. По словам Грудинина, его не было на заседании, где принималось это решение, а также не ознакомили с представлением прокурора.

"С ним целый год сводят счеты, все, кто перепугался до смерти, что появился народный лидер… Прокурор какую-то телегу написал там самую настоящую, что есть офшоры, ещё что… Уже давно доказано, что этого нет. Вместо того, чтобы спокойно обсудить, на закрытым заседании (принимали решение. — Прим. ред.). Какое право они имеют делать? Мы официально сделаем в ближайшие дни заявление, и 23 марта мы назначили всероссийскую акцию защиты социальных прав трудящихся — в защиту Грудинина, Бессонова, в защиту всех, кого сегодня преследуют по политическим соображениям", — сказал Зюганов.

Говоря о необходимости добиваться возвращения депутатского мандата, политик заявил, что в таких условиях "Грудинину не нужен этот пост".

"Это не пост, это полное безобразие. Что там возвращать? С теми, кто не хочет ни разбираться, ни по закону работать. Грудинин — национальный лидер, он будет развиваться. Мы его будем всячески поддерживать", — подчеркнул Зюганов.