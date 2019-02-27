Путин рассказал о службе отца в спецназе НКВД

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Путин рассказал об участии своего отца в спецоперации за линией фронта в годы ВОВ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 12 часов назад
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником, рассказав об участии своего отца в специальной операции одного из таких подразделений в годы Великой Отечественной войны.
Поздравляя личный состав Сил специальных операций с их профессиональным праздником, глава государства также вспомнил о своем отце, который воевал в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
«Конечно, невозможно не вспомнить Великую Отечественную войну. В начале войны потребовалось создание большого количества специальных подразделений. Часто люди уходили на боевое задание и без глубокой должной подготовки и без специального вооружения. И, конечно, несли большие потери», — сказал Путин.
«В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. Двадцать восемь человек были переброшены за линию фронта, назад вернулись только четыре», — рассказал президент России.
«Но по мере того как развивались боевые действия на фронтах ВОВ, совершенствовались и методы работы наших специальных подразделений», — добавил Путин, отметив, что в годы войны подразделения наносили серьезные удары по врагу, уничтожали штабы и коммуникации, добывались важнейшие разведданные.
«Хочу поблагодарить вас, ваших боевых товарищей за службу, за доблесть, мужество, за блестящее безукоризненное выполнение задач», — сказал президент России, выступая на торжественном вечере.
«В сложнейших нестандартных ситуациях вы действуете четко, не зная преград, демонстрируя силу справедливости и достоинства, выдержки и уверенности в правоте своего дела», — добавил Путин.
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Комментарии79
Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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