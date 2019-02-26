Раскрыта роль Лужкова в возвращении Крыма

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Цеков рассказал, в чем состояла помощь Лужкова пророссийским движениям в Крыму 

Украина.ру + ещё 1 2 часа назад
До возвращения Крыма в состав РФ правительство Москвы во главе с мэром Юрием Лужковым оказывало помощь пророссийским силам в регионе, но она была символической. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в интервью изданию Украина.ру.
По словам сенатора, только после того, как Владимир Путин стал президентом России, поддержка русских соотечественников во всем мире и в Крыму в частности резко усилилась. Но в основном это была моральная поддержка, добавил он.
Деньгами, отметил политик, его возглавляемая им организация «Русская община Крыма» получала до одного миллиона рублей в год. Эти средства шли на организацию фестиваля «Великое русское слово», бюджет которого был куда больше миллиона.
«Поэтому нам приходилось искать финансовую помощь в самом Крыму», — указал Цеков.
Например, нынешний спикер крымского парламента Владимир Константинов, продолжил общественный деятель, выделял организации около ста тысяч долларов. Сегодняшний глава Крыма Сергей Аксенов тоже был предпринимателем и спонсировал организацию, добавил сенатор.
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Политика , Видео , Владимир Константинов , Юрий Лужков , Сергей Аксенов , Сергей Цеков , Владимир Путин , Совет Федерации , Правительство Москвы , Республика Крым
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