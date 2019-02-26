Раскрыта роль Лужкова в возвращении Крыма

Цеков рассказал, в чем состояла помощь Лужкова пророссийским движениям в Крыму

По словам сенатора, только после того, как Владимир Путин стал президентом России, поддержка русских соотечественников во всем мире и в Крыму в частности резко усилилась. Но в основном это была моральная поддержка, добавил он.

Деньгами, отметил политик, его возглавляемая им организация «Русская община Крыма» получала до одного миллиона рублей в год. Эти средства шли на организацию фестиваля «Великое русское слово», бюджет которого был куда больше миллиона.

«Поэтому нам приходилось искать финансовую помощь в самом Крыму», — указал Цеков.