Заявления Волкера заводят Украину в Керченский тупик

Известно, что американцы использовали провокацию ВСУ в Керченском проливе, как повод для давления на Россию , несмотря на то, что команда президента Украины Петра Порошенко пыталась таким образом перенести украинские президентские выборы.

Волкер сделал заявление по Керченскому проливу

На сегодня есть опасения, что данная система провокаций будет продолжена, особенно учитывая постоянные заявления со стороны Украины, что в ближайшее время опять состоится прорыв через Керченский пролив, причем на этот раз даже с «представителями НАТО ».

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что Вашингтон требует от Москвы освобождения украинских моряков, которые во время инцидента в Керченском проливе якобы были «взяты в плен». Кроме того, американский дипломат отметил, что США не признают правомерного характера действий России в контексте всей этой ситуации в Керченском проливе.

Примечательно, что Волкер сделал данное заявление в контексте прибытия ракетного эсминца «Дональд Кук» в Одессу, но, в то же время, заявил, что нужно создать «систему коммуникации», чтобы украинские корабли могли проходить через Керченский пролив.

Собственно, это соответствует позиции России, которая требует от Украины уведомления во время прохода украинских военных судов через Керченский пролив. Также Волкер заявил, что проход судов украинских военных кораблей через Керченский пролив соответствует нормам международного права, и Россия не имеет права в одностороннем порядке закрывать данную морскую акваторию.

Заявление Волкера имеет двоякое значение

На самом деле это является фактическим признанием со стороны США суверенитета России над Керченским проливом и вместе с ним над Крымским полуостровом, не говоря уже о том, что в планах Москвы не значится закрытие данной акватории.

Впрочем, затем Волкер заметил, что США уважают государственный суверенитет Украины над Крымом и данной акваторией, но очевидно, что это не более чем дипломатический политес, который повторяется Вашингтоном в ритуальных целях.

При этом наиболее знаковым тезисом Волкера являются его слова о том, что американская сторона рассчитывает, что подобная ситуация не повторится в будущем, и это можно также интерпретировать в качестве гарантий США по нормальному поведению Украины.

Ведь понятно, что кроме давления на Россию эта ситуация нужна команде Порошенко для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и иметь рычаг влияния на грядущие украинские президентские выборы, где действующий глава Украины явно не сможет победить честно. По этой причине данные заверения со стороны американской стороны вполне могут быть позитивно восприняты в Москве.

Заместитель директора Центра стратегического развития СНГ Алексей Гусев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что подобным заверениям со стороны спецпредставителя США нельзя доверять, учитывая специфику внешней политики Вашингтона.

Американским обещаниям доверять нельзя

«Верить американцам не стоит, поскольку использование двойных стандартов является обычной политикой США. Это для данной страны абсолютная норма, поэтому их публичные заявления часто противоречат их реальным действиям», — констатирует Гусев.

Как замечает эксперт, американцы одно говорят, второе думают, а третье предлагают, поэтому на фоне ужесточения антироссийских санкций, что осуществляется сегодня в Вашингтоне на постоянной основе, и по любому поводу, доверять данной риторике нельзя.

«Соответственно, рассуждать о том, что американцы могут здесь что-либо гарантировать, является, как минимум, большим преувеличением. Этого не будет, и этого не было никогда во внешней политике Соединенных Штатов», — заключает Гусев.

Таким образом, это заявление Волкера на фоне тех событий, которые произошли в Керченском проливе, выглядит очень противоречиво, особенно учитывая тот факт, что украинцы явно не могли пойти на такое действие без санкции со стороны своих спонсоров.

Обмен моряков возможен только после решения российского суда

«В этом плане прав наш президент Владимир Путин, который отметил, что Россия будет поступать в данной ситуации по закону, из-за чего разговор о каком-либо обмене моряков можно будет вести только после соответствующего решения суда», — резюмирует Гусев.

По словам Алексея Александровича, здесь, естественно, нельзя забывать про судьбу задержанных украинских моряков, у которых есть семьи, и которых президент Украины Порошенко послал на верную смерть, но, в то же время, нужно, чтобы все было по закону. И, кстати говоря, нет сомнений, что если бы на месте россиян были американцев, то они бы сразу утопили украинские суда.

«Скорее всего, после суда украинские моряки будут обменяны, но в то же время суд должен быть показательным, чтобы у украинцев пропали последние желания идти на повторение подобной ситуации в будущем», — констатирует Гусев.

Процессуальность всего этого процесса в российском суде — очевидна, а слова Волкера — не очевидны. Поэтому непонятно, как Волкер может ставить телегу впереди лошади по принципу «вы их отпустите, а я вам дам какие-то гарантии»

«Гарантии в данной ситуации может дать только наш суд, что такие провокации больше не повторятся», — заключает Гусев.

Что касается влияния данной ситуации на ход президентских выборов на Украине, то, как замечает эксперт, здесь нет сомнений, поскольку американцы давно выбрали победителя, которым является полностью устраивающий их Порошенко.