Грудинина лишили мандата

Претендовавший на пост президента России коммунист Павел Грудинин лишен депутатского мандата, сообщает «360».

14 февраля коллеги по Совету депутатов городского поселения Видное лишили Грудинина должности председателя 12 голосами, а сегодня 11-ю отстранили его от должности депутата.

По данным «360», такое решение связано с установленным прокуратурой Видного фактом сокрытия Грудининым сведений в своей декларации о доходах, а именно о владении офшором в Белизе.

В день отстранения Грудинина от должности председателя депутат Совета Игорь Коршаков объяснил « Российской газете », что такое решение было принято из-за того, что Грудинину не удалось организовать работу органа власти «должным образом».