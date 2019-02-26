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Грудинина лишили мандата 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
Претендовавший на пост президента России коммунист Павел Грудинин лишен депутатского мандата, сообщает «360».
14 февраля коллеги по Совету депутатов городского поселения Видное лишили Грудинина должности председателя 12 голосами, а сегодня 11-ю отстранили его от должности депутата.
По данным «360», такое решение связано с установленным прокуратурой Видного фактом сокрытия Грудининым сведений в своей декларации о доходах, а именно о владении офшором в Белизе.
В день отстранения Грудинина от должности председателя депутат Совета Игорь Коршаков объяснил «Российской газете», что такое решение было принято из-за того, что Грудинину не удалось организовать работу органа власти «должным образом».
«Он по большей части занимался политическими вопросами, а не обеспечением жизнедеятельности города», — заявил Коршаков.
Политика , Видео , "Российская газета"
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