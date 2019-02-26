Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отсутствие мирного договора с Японией «не смертельно», заявил Иванов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Отсутствие мирного договора между Россией и Японией не очень хорошо, но не смертельно, 70 лет страны жили без него, могут и дальше, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Конечно, отсутствие мирного договора между РФ и Японией — ничего хорошего в этом нет. С другой стороны, ничего страшного тоже нет. Живем 70 лет, слава богу, без мирного договора — ну и что, мир перевернулся? У нас есть дипломатические отношения, у нас есть торгово-экономические отношения, у нас даже есть инвестиционное сотрудничество", — сказал Иванов, общаясь с журналистами в ходе поездки на Курилы.
Он добавил, что между странами выстроены культурные, спортивные и гуманитарные связи. "Японцы приезжают сюда на могилы предков — пожалуйста, все нормально работает без визового режима. То есть я считаю, что отсутствие мирного договора — это не очень хорошо, но это и не смертельно. Жить можно. Семьдесят лет мы жили и дальше можем жить", — полагает Ивано.
Иванов вспомнил, как 10 лет назад, когда он был на Курильских островах, ему и тогда задавали вопрос о том, действительно ли в руководстве страны обсуждается вопрос о передаче Японии этих островов. "Я тогда сказал, что мы люди культурные, терпеливые и вежливые. Мы 60 лет ведем переговоры и дальше готовы вести. О чем переговоры? О заключении мирного договора", — пояснил Иванов.
"Мирный договор предполагает добрососедские, хорошие, дружеские отношения между государствами, подписавшими этот договор. О каком миролюбии мы сегодня можем вести речь? Я уже сказал, что в Японии 40 американских военных объектов", — отметил он.
Россия и Япония долгие годы ведут переговоры о заключении мирного договора. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Последние новости
Божена Рынска рассказала, где хочет похоронить Малашенко Названы самые быстроржавеющие автомобили Летчик: неважно, сколько Су-57 поступит в ВКС, принципиально другое
Комментарии
Политика , Азия , Сергей Иванов , Япония
Читайте также
Видео
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
Автобусы с вооруженными людьми выехали в Одессу
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Раскрыта роль Лужкова в возвращении Крыма
Политика
Порошенко выдвинул России новое обвинение
В мире Украина
В Москву вернутся январские морозы
Погода Новости Москвы
Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Maruv
В мире Украина
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
Армия Оружие
Решена судьба главного вора России
Происшествия
Умер поэт Глеб Горбовский
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение