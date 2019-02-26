Отсутствие мирного договора с Японией «не смертельно», заявил Иванов

Отсутствие мирного договора между Россией Японией не очень хорошо, но не смертельно, 70 лет страны жили без него, могут и дальше, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

"Конечно, отсутствие мирного договора между РФ и Японией — ничего хорошего в этом нет. С другой стороны, ничего страшного тоже нет. Живем 70 лет, слава богу, без мирного договора — ну и что, мир перевернулся? У нас есть дипломатические отношения, у нас есть торгово-экономические отношения, у нас даже есть инвестиционное сотрудничество", — сказал Иванов, общаясь с журналистами в ходе поездки на Курилы.

Он добавил, что между странами выстроены культурные, спортивные и гуманитарные связи. "Японцы приезжают сюда на могилы предков — пожалуйста, все нормально работает без визового режима. То есть я считаю, что отсутствие мирного договора — это не очень хорошо, но это и не смертельно. Жить можно. Семьдесят лет мы жили и дальше можем жить", — полагает Ивано.

Иванов вспомнил, как 10 лет назад, когда он был на Курильских островах, ему и тогда задавали вопрос о том, действительно ли в руководстве страны обсуждается вопрос о передаче Японии этих островов. "Я тогда сказал, что мы люди культурные, терпеливые и вежливые. Мы 60 лет ведем переговоры и дальше готовы вести. О чем переговоры? О заключении мирного договора", — пояснил Иванов.

"Мирный договор предполагает добрососедские, хорошие, дружеские отношения между государствами, подписавшими этот договор. О каком миролюбии мы сегодня можем вести речь? Я уже сказал, что в Японии 40 американских военных объектов", — отметил он.

Россия и Япония долгие годы ведут переговоры о заключении мирного договора. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.