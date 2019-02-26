Япония «взбунтовалась» из-за действий РФ на Курилах

Правительство Японии намерено заявить протест России в связи с поездкой официальных лиц, в частности, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, на Курильские острова, подчеркнув, что подобные визиты "несовместимы с позицией" Токио по территориальному вопросу, сообщило агентство Киодо.
Россия и Япония долгие годы ведут переговоры о заключении мирного договора. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
"Это (визиты российских официальных лиц — ред.) несовместимо с нашей позицией по Северным территориям (как в Японии называют южные острова Курильской гряды — ред.)", — цитирует агентство Киодо слова представителей японского МИД.
В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.